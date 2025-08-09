به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر پیش از ظهر شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پنج درصد از کل بودجه کشور معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحرانها در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی افزود: از این میزان، ۵۳ همت به استانها اختصاص یافته و توزیع شده که میتواند گشایشی در مسیر حل مشکلات و جبران خسارتهای ناشی از بحرانها باشد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اعتبارات فرصتی ارزشمند برای رفع چالشهای زیرساختی استانها است، تصریح کرد: منابع پژوهشی باید در مسیر حل بحران تنش آبی و اجرای طرحهایی نظیر بارور کردن ابرها بهکار گرفته شود.
پاکمهر بیان کرد: استفاده هدفمند از این منابع و اجرای پروژههای اولویتدار میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتها و ارتقای تابآوری استانها در برابر بحرانها ایفا کند.
