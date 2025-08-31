به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی با اعلام این خبر افزود: بر اساس ابلاغ دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، پایان شهریور ماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی است.

وی با تاکید بر اینکه مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی‌باشد، افزود: حسب اعلام بانک مرکزی، مسئولیت عدم ایفای تعهدات برای مشمولین مصالحه ریالی سال‌های مذکور بر عهده صادرکنندگان است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان هرمزگان با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار داشت: پس از اتمام مهلت فوق و درصورت عدم ایفای تعهدات، به استناد تکلیف محوله در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مرجع قضائی منعکس خواهد شد.