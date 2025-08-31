جزئیات هشتاد و پنجمین حراج سکه طلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و پنجمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این دوره، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه خواهد شد.

مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران اعلام کرد که حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه تعیین شده و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه خواهد بود. شرکت در حراج برای تمام اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در حراج به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی « market.ice.ir» مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از این زمان امکان پرداخت وجود ندارد.

شیوه برگزاری حراج به صورت ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت - زمان خواهد بود. جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه آغاز و نتایج آن ساعت ۱۶ همان روز اعلام می‌شود.

براساس این اطلاعیه، وجوه باقی‌مانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده می‌شود. همچنین، کارمزد معامله معادل ۰.۱ درصد ارزش معامله و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

تحویل سکه از ۲۵ شهریورماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند نزدیک‌ترین شعبه بانک ملی را برای دریافت انتخاب کنند. عدم مراجعه به موقع به شعبه منتخب، منجر به فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه از شرکت در حراج‌های آینده خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و از طریق سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی « market.ice.ir» نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت اقدام کنند.