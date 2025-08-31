خبر ارتحال آیت الله وحید خراسانی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر ارتحال آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید مسئول دفتر این مرجع تقلید در قم در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تکذیب و آن را شایعه اعلام کرد.

بر اساس اعلام حجت الاسلام والمسلمین کرباسی، آئین دسته عزاداری سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) روز دوشنبه دهم شهریورماه با حضور مرجع عالیقدر آیت‌الله وحید خراسانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در فاطمیه حضرت ولی‌عصر (عج) واقع در خیابان صفاییه، کوی ۲۳ آغاز شده و پس از برگزاری برنامه‌ها، دسته عزاداری رأس ساعت ۱۱ به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حرکت خواهد کرد.

به گفته مسئول دفتر آیت الله وحید خراسانی در قم در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد به ایراد سخنرانی می‌پردازد و جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع) از جمله سید حسن میریزدی و حاج علی‌اصغر انصاریان به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت. همچنین کربلایی نریمان پناهی و حاج حنیف طاهری به نوحه‌خوانیدر سوگ یازدهمین پیشوای شیعیان خواهند پرداخت.

گفتنی است؛ این مراسم به همت هیئت‌های مذهبی قم برگزار شده و عموم عاشقان اهل‌بیت (ع) برای حضور در دسته عزاداری دعوت شده‌اند.