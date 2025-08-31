آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به کرج رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آب سد طالقان از خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان (سامانه دوم)، حدود دوهفتهای هست که به هشتگرد رسیده و درحال حاضر با دبی ۲۸۰ لیتر بر ثانیه آب هشتگرد را تأمین میکند. همزمان با رسیدن آب از این سامانه به هشتگرد، سهمیه این شهر از خط اول به تهران منتقل شد.
درحال حاضر نیز در ادامه تکمیل پروژه خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، آب به تصفیهخانه دوم کرج رسیده؛ دبی این آب ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه است.
از امروز همزمان با رسیدن ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به تصفیهخانه شماره دو کرج، ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده میشود.
درواقع با رسیدن حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب به هشتگرد و ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب به کرج، سهمیه استان البرز از خط اول به همین میزان به شهر تهران از امروز تخصیص داده میشود.
