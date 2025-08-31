به گزارش خبرنگار مهر، نشست اولین رویداد و نمایشگاه نوآوری دام، طیور و آبزیان (اینوفارم) با حضور دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیستی و سلولهای بنیادی، دکتر ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر خمیس آبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر محمد موافق قدیری، رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و دکتر استیری، مدیرعامل یکی از هلدینگهای سرمایهگذاری، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
این رویداد با هدف ایجاد پلی ارتباطی میان ایدهها، سرمایه و صنعت طراحی شده است و تمرکز آن بر رسوخ فناوریهای نوین نظیر زیستفناوری، نانو، هوش مصنوعی و… در بخشهای مختلف کاربردی این حوزه، از جمله خوراک دام، طیور و آبزیان، دارو و درمان، بهداشت، اصلاح نژاد، فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از پسماندهای صنعتی خواهد بود تا فرآیند تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی تسهیل شده و مسیر ورود شرکتهای نوپا و دانشبنیان به صنعت هموار گردد.
برگزارکنندگان اینوفارم تأکید دارند که این رویداد، تنها به ارائه نوآوریها محدود نخواهد بود؛ بلکه میزگرد حکمرانی فناوری در صنعت با حضور سیاستگذاران و متخصصان و همچنین ارائه نیازهای فناورانه صنایع (Reverse Pitch) از سوی فعالان پیشروی صنعت نیز در دستور کار قرار دارد.
در این بخش، بازیگران کلیدی صنعت، نیازهای واقعی خود را مستقیماً با شرکتهای نوپا و فناوران مطرح خواهند کرد تا راهکارهای نوآورانه برای رفع چالشهای صنعت شکل بگیرد.
یکی از بخشهای برجسته اینوفارم، مسابقه ایدهمحور است که فرصت رقابتی منحصربهفردی را برای تیمهای نوآور فراهم میکند. برندگان این رقابت علاوه بر دریافت جوایز نقدی از امکاناتی همچون سرمایهگذاری جسورانه (VC)، پژوهانه، منتورینگ تخصصی و فرصتهای ویژه برای ارتباط با صنعتگران و سرمایهگذاران بهرهمند خواهند شد.
جایزه نقدی یک میلیارد ریالی برای تیمهای برتر این مسابقه در نظر گرفته شده است و بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه از سوی سرمایهگذاران حوزه فناوری تأمین خواهد شد.
از اهداف کلیدی اینوفارم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد ارتباط مؤثر میان ایدهها، سرمایه و صنعت با هدف تسهیل ورود فناوران و شرکتهای دانشبنیان به بازار و هدایت آنها به سمت تجاریسازی فناوریهای نوین
توسعه فناوریهای نوین در صنعت دام، طیور و آبزیان از طریق تمرکز بر کاربردهایی نظیر خوراک، دارو، درمان، بهداشت، اصلاح نژاد و فرآوری
تبدیل پسماندهای صنعتی به محصولات با ارزش افزوده بالا با هدف افزایش بهرهوری
تقویت پیوند میان تحقیق و صنعت از طریق فراهم کردن بستر انتقال دستاوردهای علمی و پژوهشی به صنعت و ارتقای همکاری میان محققان، فناوران و فعالان صنعت
همچنین، پشتیبانی از فناوران و شرکتهای دانشبنیان از طریق فراهم کردن فرصتهای جذب سرمایهگذاری و ایجاد شراکتهای فناورانه بهمنظور ارتقای عملکرد صنعت، و حل چالشهای کلیدی صنعت دام، طیور و آبزیان از طریق پیشنشستهای تخصصی، میزگرد حکمرانی و ارائه نیازهای فناورانه صنایع، از دیگر اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است.
بخشهای ویژه این نمایشگاه شامل برگزاری میزگرد حکمرانی فناوری در صنعت، ارائه نیازهای فناورانه صنایع توسط فعالان صنعتی پیشرو و مسابقه ایدهمحور خواهد بود.
نظر شما