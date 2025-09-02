به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، با این حال، محققان گزارش می‌دهند که واکسیناسیون این خطر را کاهش می‌دهد.

«فیلیپ کورمن»، محقق ارشد اپیدمیولوژی پزشکی و آمار زیستی در مؤسسه کارولینسکا در سوئد، گفت: «جالب است که می‌بینیم واکسیناسیون نه تنها در برابر خود عفونت محافظت ایجاد می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد محافظت خوبی در برابر برخی عوارض تنفسی نیز ایجاد می‌کند.»

برای این مطالعه، محققان تقریباً ۹۷۴۰۰۰ نفر را که به کووید مبتلا شده بودند با بیش از ۴.۴ میلیون نفر که نه آلوده شده بودند و نه واکسینه شده بودند، مقایسه کردند. این سوابق از یک پایگاه داده بزرگ سلامت الکترونیکی ایالات متحده گرفته شد.

نتایج نشان داد که بیماران کووید ۶۶ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به آسم قرار داشتند.

محققان گفتند که آنها همچنین ۷۴ درصد بیشتر در معرض خطر التهاب مزمن سینوس و ۲۷ درصد بیشتر در معرض خطر تب یونجه (نوعی آلرژی فصلی) بودند.

با این حال، محققان گفتند که عفونت خطر ابتلا به بیماری‌های دیگری مانند اگزما یا التهاب مری را افزایش نمی‌دهد.

کورمن گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که کووید ۱۹ می‌تواند التهاب نوع ۲ را در مجاری هوایی ایجاد کند، اما در سایر اندام‌ها چنین تأثیری ندارد.»

این تیم همچنین افراد سالم را با افراد واکسینه شده علیه کووید مقایسه کرد و اثر معکوسی را مشاهده کرد؛ خطر ابتلا به آسم در مقایسه با افرادی که واکسن زده بودند، ۳۲ درصد کمتر بود.

اما وقتی بیماران کووید با افراد واکسینه شده علیه کووید مقایسه شدند، اثر واضح‌تری مشاهده شد.

افراد آلوده به کووید در مقایسه با افرادی که واکسینه شده بودند، بیش از دو برابر بیشتر در معرض خطر آسم یا مشکلات سینوسی و ۴۰ درصد بیشتر در معرض تب یونجه بودند.

با این حال، محققان هشدار دادند که این مطالعه فقط می‌تواند یک ارتباط، نه یک رابطه علت و معلولی، بین کووید و مشکلات مجاری تنفسی را نشان دهد و مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.