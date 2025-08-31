به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس مرکز آمار ایران با موضوع «اعلام نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳» در محل این مرکز برگزار شد.

فریبا سادات بنی هاشمی، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در این نشست خبری گفت: چند نقطه در این سرشماری قابل تامل است؛ نخست این که بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد و این نشان می‌دهد نقطه توسعه روستاها باید از این محل باشد.

وی افزود: همچنین حدود ۹۰ درصد کشاورزان دارای تحیلات زیر دیپلم بوده از این رو هوشمندسازی سرشماری را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به آمار گلخانه‌های کشور تصریح کرد: تعداد گلخانه‌های کشور در حال افزایش است. این موضوع برای صرفه جویی در آب و انرژی مطلوب است اما متاسفانه بیش از ۷۰ درصد این گلخانه‌ها مربوط به گل‌های زینتی است که تاثیری در امنیت غذایی ندارد.

وی یادآور شد: در این حوزه باید سیاست گذاران بازنگری در هدف گذاری‌های بخش کشاورزی داشته باشند زیرا با توجه به یارانه‌ای که این بخش از دولت دریافت می‌کند باید در حوزه تأمین امنیت غذایی هزینه شود.

این مسئول دولتی اضافه کرد: همچنین در آمار کشت آبی بیشترین اراضی آبی در استان‌های یزد، کرمان و تهران است که بیشترین چالش آبی را دارند و خوزستان بالاترین رتبه را در آبیاری تحت فشار دارد.

بنی هاشمی با اشاره به کشت هندوانه به عنوان یک محصول آب‌بر عنوان کرد: کشت این محصول در بین تمام اقلام کشاورزی رتبه چهاردهم را دارد. این موضوع نیز نیاز به بازنگری دارد و محصولات با اهمیت بیشتر جایگزین کشت این محصول آب‌بر شود.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در پایان با اشاره به گندم یادآور شد: کشت گندم همچنان جز اولویت سبد امنیت غذایی کشور است ولی زمین‌های تحت کشت این محصول نباید افزایش پیدا کند و باید تمرکز بر حفظ تولید با افزایش عملکرد در هر هکتار باشد.