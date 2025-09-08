  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

امروز ایران رقیب ترکیه در تولید تجهیزات گلخانه‌ای است

رئیس انجمن گلخانه سازان کشور گفت: بسیاری از برپاکنندگان نمایشگاه کشاورزی ترکیه عنوان می‌کنند امروز ایران بازار مصرف تجهیزات گلخانه‌ای ترکیه نیست و به رقیبی برای ما در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

عبدالرحمن حسینی فرد، رئیس انجمن گلخانه سازان در این نشست گفت: باغبانی یک هنر است که در نمایشگاه آبفارم تجلی پیدا می‌کند در مقطع زمانی که دشمن سعی در ناامید کردن ایرانیان با مطرح کردن مشکلات کشور، دارد.

وی افزود: بنابراین، امسال برگزاری نمایشگاه با سال‌های قبل متفاوت است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه آبفارم ایران یکی از نمایشگاه‌های این حوزه در منطقه است، ادامه داد: خیلی از برپاکنندگان نمایشگاه کشاورزی در ترکیه عنوان می‌کنند امروز ایران بازار مصرف تجهیزات کشاورزی ترکیه نیستند بلکه به رقیبی برای ما در منطقه تبدیل شده‌اند.

این مسئول صنفی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات گلخانه‌ای ساخت داخل قابل رقابت با مشابه‌های نوع خارجی خود هستند.

حسینی فرد با بیان اینکه کشور توان رقابت در بازارهای جهانی تجهیزات کشاورزی و گلخانه‌ای را دارد در پایان گفت: امروز اگر ایران بالاتر از رقبای خود نباشد کمتر از آنها هم نیست.

کد خبر 6583875
فاطمه امیر احمدی

