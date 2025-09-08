رئیس انجمن گلخانه سازان کشور گفت: بسیاری از برپاکنندگان نمایشگاه کشاورزی ترکیه عنوان می‌کنند امروز ایران بازار مصرف تجهیزات گلخانه‌ای ترکیه نیست و به رقیبی برای ما در منطقه تبدیل شده است.