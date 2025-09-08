به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.
الهام فتاحی فر، مدیرکل دفتر امور گلخانه وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، گفت: ۲۰ درصد محصولات کشاورزی مربوط به باغبانی و زیرمجموعههای آن است. همچنین ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات کشاورزی به این حوزه اختصاص دارد.
وی افزود: تولید ۱۰ میلیون تن محصولات گلخانهای از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است که برای آن ۵ راهبرد پیشبینی شده است؛ نخست، توسعه گلخانهها در مناطق مناسب است. دوم، اصلاح و نوسازی و نیز بهبود مدیریت تولید، افزایش تولیدات محصولات صادرات محور و سرمایه گذاری در بخش گلخانهها است.
وی با اشاره به آمار تولید فعلی گلخانهای اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ۲۸ هزار هکتار گلخانهای در کشور در حال احداث هستند و سالانه ۳.۵ میلیون تن محصولات گلخانهای و قارچ تولیدات این بخش است.
مدیر کل دفتر امور گلخانهای وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار صادر شد.
این مسئول دولتی با اشاره به چالشهای کلی این بخش مثل تغییرات اقلیمی، تأمین آب و ناترازی انرژی، گفت: این مشکلات میطلبد فناوری و تکنولوژیهای روز به این حوزه منتقل شود.
وی تاکید کرد: لازم است به دلیل مزیت گلخانهها به دلیل صرفهجویی آب، کشت محصولات آب بر به این فضاها منتقل شود.
فتاحی فر در پایان گفت: سعی داریم با مطالعات و بررسیهای بیشتر برای مکانیابی، الگوی کشت به روز رسانی شود.
