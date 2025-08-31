تغییرات محسوس تغییر کاربری اراضی کشاورزی در فاصله دو سرشماری عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، گفت: طبق این سرشماری تعداد بهره برداران کشور ۴ م‌ی‌لیون و ۲۹۲ هزار نفر بوده و مساحت اراضی کشاورزی ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار به دست آمد. از این آمار ۸۹ درصد زراعی و ۱۱ درصد باغی است.

وی افزود: از مساحت اراضی زراعی بیش از ۱۵ میلیون هکتار آبی است که معادل ۳۸ درصد می‌شود و باقی دیم است.

وی ادامه داد: از مساحت اراضی باغی یک میلیون و ۹۴۷ هکتار بوده که یک میلیون و ۴۰۷ هزار باغ ساده تک محصولی و باقی چند محصولی است.

وی با اشاره به آمار دام کشور عنوان کرد: تعداد دام سبک کشور بیش از ۵۳ میلیون رأس به دست آمد.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه با اشاره به اثرات سو تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور، اظهار کرد: بر اساس آمار سرشماری عمومی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۳ این عدد تغییر کاربری اراضی بسیار بوده که اثر منفی بر امنیت غذایی کشور می‌گذارد.

