به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

ابوذر جمشیدوند، مدیرکل دفتر ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه کشاورزی افزایش بهره‌وری در این بخش است. با توجه به چالش‌های مصرف بهینه آب، برق و گاز صنعت گلخانه می‌تواند کمک‌کننده در حوزه کشاورزی باشد.

وی با اشاره به تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در کشور شرکت‌های بسیاری در ساخت تجهیزات صنعت گلخانه‌ای فعالیت دارند و ۹۰ درصد تجهیزات این بخش از انواع سازه‌ها، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، سیستم آبیاری و.... در داخل کشور ساخته می‌شود.

این مسئول دولتی با اشاره به صادرات این بخش، اظهار کرد: ما در تجهیزات گلخانه‌ای و خدمات فنی مهندسی صادرات خوبی داریم و رویکرد ما رفتن به سوی تکنولوژی‌های نوین است.

مدیرکل دفتر ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: هدف در صنعت گلخانه‌ای بهینه‌سازی مصرف انرژی به ویژه در حوزه مصرف آب است تا به محصولات با کیفیت دست پیدا کنیم.