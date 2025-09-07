به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت نقش جوانان و نخبگان در توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با جدیت به دنبال تامین امنیت غذایی کشور بوده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه جوانان و نخبگان، تدوین سند راهبردی در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این سند هم راهبردهای خوبی برای بخش کشاورزی دارد و هم اقدامات اجرایی متعددی را شامل می‌شود که لازمه بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمارهای ارائه شده در حوزه نیروی انسانی، خواستار انتقال آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع شد و تاکید کرد: این آمارها نکات قابل توجهی برای آینده این وزارتخانه در خود دارد.

وی با اعلام آمادگی وزارتخانه برای حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: هرگونه کمک و امکاناتی که برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور لازم باشد، در اختیار نخبگان قرار خواهد گرفت.

نوری قزلجه بر ارتباط با اندیشکده‌های بخش کشاورزی تاکید و تصریح کرد: وجود جوانان و نخبگان با روحیه و انگیزه بالا در سراسر کشور که برای تامین امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند، ما را بیش از پیش به ادامه راه امیدوار می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروزه تامین امنیت غذایی یک ضرورت است و کشورهایی که نتوانند این مهم را تامین کنند، در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهند شد، گفت: تامین امنیت غذایی در قانون اساسی، بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بارها مطرح شده و شخص رئیس جمهور نیز با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کند.

وی با رد این ادعا که ایران کشور کشاورزی نیست، افزود: ایران سرزمینی است که کشاورزی در آن شکل گرفته و در حوزه باغبانی از نظر تنوع ژن و پلاسماها و محصولات و کیفیت آن‌ها جزو کشورهای برتر دنیا هستیم.

به گفته نوری قزلجه، نباید ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی را انکار کنیم، بنابراین مکلفیم با دفاع از بخش کشاورزی، امنیت غذایی کشور را تامین کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی بر مدیریت منابع و استفاده از علم و دانش و فناوری روز برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: با مدیریت درست منابع، انجام کشت گلخانه‌ای و بهره‌گیری از دانش نخبگان می‌توان به اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی دست یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش نخبگان و جوانان و محققان و پژوهشگران در شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد و اندیشکده‌های کشاورزی، کشور از نظر امنیت غذایی به نقطه مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبری برسد.