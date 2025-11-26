  1. اقتصاد
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

تهران، صدرنشین توسعه گلخانه‌ها در بین استان‌های کشور

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی، استان تهران صدرنشین توسعه گلخانه‌ها در بین استان‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد امیرآبادی زاده، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از کسب رتبه اول کشور در اجرای طرح توسعه گلخانه‌ها طی ۷ ماهه امسال خبر داد و گفت: بر اساس گزارش مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور، استان تهران با توسعه ۱۲۶ هکتار انواع گلخانه‌ها و سازه‌های فنی و سبک (سایبان‌های کشاورزی) تا پایان مهرماه، در دو شاخص «سطح توسعه» و «درصد تحقق برنامه ابلاغی» با اختلاف معنی‌دار نسبت به استان دوم (اصفهان)، صدرنشین کشور شد.

وی افزود: از مجموع ۴۵۷۸ هکتار برنامه توسعه گلخانه‌های کشور در سال جاری، تاکنون ۶۱۵ هکتار انواع گلخانه در سراسر کشور احداث شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان تهران است.

امیرآبادی زاده با تأکید بر اهمیت توسعه گلخانه‌ها در تحقق شعار سال و افزایش بهره‌وری منابع، اظهار کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب و زمین، موجب پایداری تولید، افزایش اشتغال و ارتقای امنیت غذایی در استان و کشور می‌شود.

این مسئول دولتی در پایان تصریح کرد: استان تهران در مسیر تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی و گسترش فناوری‌های نوین تولید گام‌های مؤثری برداشته است.

