جشنواره شهید رجایی بستری برای اثربخشی نظام اداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان با گرامیداشت شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی و شهیدان رجایی و باهنر، افزود: این دو شهید نماد ساده زیستی، اخلاص، صداقت و الگوی بی نظیری از سلامت، خدمت بی منت و مدیریت در حرکت بودند.

وی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی یکی از مهمترین رویدادهای نظام اداری کشور و فرصت ارزشمندی است تا عملکرد یکساله دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه، یکی از بهترین محک‌ها برای ارزیابی تحرک و مدیریت دستگاه‌های مختلف بود، گفت: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی استان در این ایام، فراتر از انتظار ظاهر شدند آن هم در جنگ با رژیم جنایتکاری که تابع هیچیک از اصول انسانی و مقررات نظام بین‌الملل نبود.

صادقی با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی نمادی از مدیریت موفق، حرفه ای و میزان پاسخگویی به مطالبات عمومی از دستگاه‌های اجرایی است، افزود: هدف از این روند ارتقای کیفیت عمومی، بازشناسی ضعف‌ها و ایرادات در نظام اجرایی، تقویت شفافیت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی در آئینه رضایتمندی اجتماعی است که بسیار اهمیت دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه امروز چهار دستگاه اجرایی برتر استان مورد قدردانی قرار گرفتند، گفت: دو دستگاه دیگر که در ارزیابی‌ها شاخص بوده اند تجلیل می‌شوند.

صادقی با بیان اینکه این دستگاه‌های منتخب با عملکرد برجسته و شفاف در ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های توسعه عمرانی و هزینه‌ای توانسته اند موفق عمل کنند، افزود: این موفقیت تنها نتیجه تلاش مدیران نیست بلکه یک کار تیمی و انسجام داخلی است و باید از زحمات کارکنان و کارمندان آنها هم تجلیل کرد.

استاندار زنجان گفت: اگر دستگاهی در شاخص‌های ارزیابی نمره مطلوب نمی‌گیرد باید به سطح رضایتمندی کارکنان، موارد انگیزشی و برگزاری آزمون‌های ضمن خدمت توجه داشته باشد چون کار تیمی در نهایت به موفقیت منجر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب چهار دستگاه به معنای آن نیست که دیگر دستگاه‌هایی اجرایی کاری نکرده اند، گفت: این ارزیابی‌ها تلاش شده طبق گزارش خود دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های اعلام شده انجام شود.

صادقی به لزوم توجه به نظام آراستگی اداری، افزود: کارمندان با عشق و علاقه به خدمت در نظام اداری تحول ایجاد می‌کنند که جا دارد از زحمات و تلاش‌های آنها نیز قدردانی کنیم.

استاندار زنجان به اهمیت برنامه تحول اداری اشاره کرد و گفت: در این راستا عزم جدی برای کاهش بوروکراسی اداری، تحقق دولت الکترونیک و کسب حداکثری رضایتمندی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه زنجان با ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و انسانی، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه دارد، گفت: با همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی می‌توان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

صادقی بر اهمیت همکاری، همبستگی و مدیریت بهتر زیرساخت‌ها برای رفع چالش‌ها و ارتقای سطح زندگی و توسعه استان زنجان تاکید کرد و گفت: امیدواریم با تلاش مشترک، آینده‌ای درخشان برای این استان رقم بخورد.

دستگاه‌ها به استقرار نظام مدیریت عملکرد ملزم هستند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: دستگاه‌های اجرایی ملزم به استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطوح سازمانی هستند.

احمد خداوردی گفت: این جشنواره، خروجی یکی از مهمترین اقدامات در راستای ارزیابی عملکرد و کارآمدی دولت است و به صورت نمادین برای پیگیری و شفافیت اقدامات نظام اداری برگزار می‌شود.

وی ارزیابی عملکرد را ابزاری کلیدی برای دولت در برابر وضعیت شفافیت و پیگیری مستمر اقدامات دانست و افزود: امسال، ۶۲ دستگاه اجرایی در قالب ۵۴ دستگاه اجرایی دولتی و هشت بانک به صورت داوطلبانه در این فرآیند شرکت کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرآیند ارزیابی را بسیار دقیق و جامع توصیف کرد و گفت: این ارزیابی توسط ۲۶ ارزیاب عمومی و هشت ارزیاب متخصص در شاخص‌های موضوعی در طول مدت یک ماه در استان انجام شده است و تمامی مستندات و داده‌ها در سامانه مربوطه در دسترس قرار خواهد گرفت.

خداوردی همچنین به محورهای ارزیابی شاخص‌های عمومی سال ۱۴۰۳ با مجموع هزار امتیاز اشاره کرد که شامل نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت عمل، توسعه دولت هوشمند، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت، و رضایتمندی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تخصصی‌تر شدن ارزیابی، از ۱۱ دستگاه و حوزه مختلف از جمله استانداری و مدیریت فناوری اطلاعات بهره‌مند شدیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از ارزیابی ۵۵۱ شاخص اقتصادی در قالب ۶ محور و ۱۶ ارزیابی توسط سازمان امور اقتصاد و دارایی خبر داد و اعلام کرد: چهار دستگاه پس از چند مرحله تأیید صحت ارزیابی به عنوان منتخب شناخته شدند.