ساختمان جدید دامپزشکی زنجان باید تا ۱۴ مهرماه سالجاری افتتاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید از روند اجرای طرح ساختمان جدید اداره‌کل دامپزشکی استان بر ضرورت تکمیل سریع این مجموعه و بهره‌برداری به‌موقع از آن تأکید کرد و گفت: ساختمان جدید دامپزشکی زنجان باید تا ۱۴ مهرماه سالجاری همزمان با روز ملی دامپزشکی سالجاری افتتاح شود و این موعد غیرقابل تغییر است.

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت بخش آزمایشگاهی دامپزشکی، گفت: آزمایشگاه دامپزشکی قلب نظارت علمی و تخصصی بر سلامت دام، طیور و آبزیان است.

وی اظهار داشت: تکمیل این بخش باید در اولویت قرار گیرد، زیرا بدون تجهیزات و فضای استاندارد آزمایشگاهی، امکان ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران و مردم وجود نخواهد داشت.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان زنجان نیز در این بازدید ضمن تشریح وظایف دامپزشکی از جمله نظارت و صیانت از بهداشت واحدهای دام، طیور و آبزیان که تأمین‌کننده بخش مهمی از نیازهای پروتئینی مردم استان و کشور است، گفت: نظارت بهداشتی بر تولیدات دامی و شیلاتی نه‌تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کند، بلکه نقش حیاتی در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد

علی اشرفی افزود: از این رو تکمیل و تجهیز ساختمان جدید اداره‌کل دامپزشکی و آزمایشگاه مرکزی، به‌عنوان مرکز فرماندهی و نظارتی این حوزه، اهمیتی فراتر از یک پروژه عمرانی دارد و به‌طور مستقیم با سلامت عمومی مردم گره خورده است.

در این بازدید مقرر شد اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه اداری و خرید لوازم و تجهیزات آن هرچه سریع‌تر جذب تا امکان بهره‌برداری کامل فراهم شود.

همچنین بر اهمیت تجهیز آزمایشگاه و تأمین منابع مالی آن به‌عنوان گام بعدی تأکید شد.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های متولی، ساختمان اداری این پروژه با زیربنای چند هزار متر مربع، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه بهره‌برداری است.

در مقابل، بخش آزمایشگاه تخصصی تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نیازمند توجه و تأمین اعتبار ویژه است.