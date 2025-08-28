ایجاد توازن سرزمینی در اماکن ورزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، عصر پنجشنبه در جلسه شواری ورزش استان زنجان اظهار کرد: توسعه ورزشهای همگانی در جامعه امروز امری مهم است و باید زمینه استفاده بهینه از زیرساختها فراهم شود.
وی با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار مکان ورزشی با ۵۰ میلیون مترمربع فضای ورزشی در کشور، عنوان کرد: باید از این ظرفیتها به بهترین نحو بهرهبرداری کنیم.
دنیامالی بر لزوم همکاری با بخش خصوصی و حامیان مالی برای تقویت هیئت های ورزشی تأکید کرد تا بتوانند مسابقات و فعالیتهای ورزشی را بهتر مدیریت کنند.
وزیر ورزش و جوانان همچنین به موضوع آمایش سرزمینی اشاره کرده و گفت: این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مصوب شده است و باید توازن سرزمینی در اماکن ورزشی و مطالعه استعدادهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد و ضمن اینکه در این سند برشهای استانی مبتنی بر توانمندیها تدوین شده است.
وی با اشاره به چالشهای جوانان، وضعیت ازدواج و ضرورت ایجاد فرصتهای خلاقانه تصریح کرد: باید هماهنگی بین سمنها و نهادهای فرهنگی برای آموزش و سازماندهی جوانان ایجاد شود تا آنها بتوانند در قالب فعالیتهای داوطلبانه نقش مؤثری ایفا کنند.
دنیامالی حمایتهای قضایی از استانداران و مصونیت آنها در اجرای پروژهها را مهم خواند و افزود: این اقدامات به استانها کمک میکند تا منابع کافی برای توسعه و پیشرفت داشته باشند.
وی به تخصیص اعتبار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای توسعه زیرساختهای ورزشی استان زنجان در سفر رئیسجمهور اشاره و ابراز امیدواری کرد که این اعتبارات به تسریع پروژههای مهم کمک کند.
وزیر ورزش بر استفاده بهینه از منابع تأکید کرده و پیشنهاد داد که از املاک و داراییهای مازاد دستگاهها برای تکمیل پروژههای ورزشی بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی برای دوقلوهای همسان خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز اقدامات خوبی در زمینه هوش مصنوعی در حال انجام است.
