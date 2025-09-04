به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کلیدی «دوخطه کردن راه‌آهن زنجان ـ قزوین» و «نهضت ملی مسکن» به عنوان محورهای اصلی برنامه‌های دولت در زنجان است، گفت: طرح ملی دو خطه کردن راه آهن زنجان- قزوین به طول ۱۸۱ کیلومتر از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۲ است و به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: این پروژه پیش از آغاز مسئولیت ما به مدت پنج سال متوقف شده بود و در سال‌هایی هم که فعالیتی انجام شد، پیشرفت آن بسیار کند بود. پس از پیگیری‌های مستمر، موانع موجود برطرف شد، منابع مالی تأمین گردید و عملیات اجرایی بار دیگر آغاز شد.

صادقی با اشاره به نحوه تأمین اعتبارات پروژه ادامه داد: طبق توافقات صورت‌گرفته با وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن، بخشی از هزینه‌ها از محل منابع ملی و بخشی نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها در استان تأمین شد. تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی استان عملیاتی گردید و در مقابل، راه‌آهن کشور متعهد شد سه برابر این مبلغ را برای پرداخت بدهی‌های گذشته پیمانکاران تخصیص دهد. بر اساس این توافقات، ان‌شاءالله این پروژه تا دو ماه آینده و حداکثر پایان مهرماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار زنجان با اشاره به آثار مثبت اجرای پروژه افزود: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت حمل بار سالانه از ۷ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن و ظرفیت جابه‌جایی مسافر از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

صادقی با بیان اینکه سرعت قطار نیز به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد که کاهش چشمگیری در زمان سفر به تهران ایجاد می‌کند، لفزود: این پروژه ضمن کاهش تردد خودروهای شخصی و کامیون‌های سنگین، باعث کاهش تلفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست و اتصال مؤثرتر مراکز بار و شهرک‌های صنعتی استان به شبکه ریلی کشور می‌شود.»

شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در زنجان

استاندار زنجان به طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارها اشاره کرد و گفت:نهضت ملی مسکن به عنوان برنامه اولویت‌دار در استان، با بسیج همه ظرفیت‌های ملی و استانی دنبال می‌شود. سهم زنجان در برنامه چهار ساله اقدام ملی مسکن ۶۸ هزار و ۱۱۲ واحد تعیین شده است.

صادقی تاکنون عملیات اجرایی ۵۵ هزار و ۲۴۲ واحد آغاز شده که شامل ۱۹ هزار و ۷۹۷ واحد مسکن حمایتی، ۷۴۷۴ واحد مسکن خودمالک، ۲۸۰۳ واحد بازآفرینی شهری و ۲۵ هزار و ۱۶۸ واحد مسکن روستایی است.»

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه‌ها افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان ۸۵ درصد است که تقریباً دو برابر میانگین ملی محسوب می‌شود. تنها در سال اول دولت چهاردهم، ۸۶۶۱ واحد مسکن شهری و روستایی در قالب مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شد. تلاش ما این است که تا پایان سال جاری، تمامی تعهدات مربوط به مسکن حمایتی تکمیل و واحدها تحویل متقاضیان شود.

استاندار زنجان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه جوانی جمعیت گفت:

متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و آورده مالی خود را پرداخت کرده‌اند اما تاکنون زمین دریافت نکرده‌اند، تعیین تکلیف شده‌اند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در کوی ارم و کوی زمین سه زنجان طی ماه‌های آینده زمین‌های مورد نیاز اختصاص خواهد یافت.