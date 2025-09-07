به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در آئین تجلیل از تعاونی‌های برتر استان زنجان با تاکید بر اهمیت بنیادین تعاونی‌ها در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار داشت: تعاونی صرفاً یک ساختار اقتصادی نیست، بلکه الگویی موفق از کار جمعی، هم‌افزایی و مشارکت مردمی است که می‌تواند مسیر توسعه را هموار سازد.

استاندار زنجان گفت: اینکه چرا نتوانسته‌ایم هنوز اجرای کامل و مؤثر مدل تعاونی را در جامعه نهادینه کنیم، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق است و باید ریشه‌های این ناکامی را شناخت و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

وی جایگاه تعاونی‌ها را در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، «ویژه و ممتاز» دانست و گفت: تعاونی‌ها نماد بارز همکاری، همدلی و همبستگی اجتماعی هستند و ظرفیت آن را دارند که با ارتقای توانمندی‌های خود، به تحقق عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و کاهش شکاف‌های اجتماعی کمک کنند.

صادقی به پتانسیل‌های گسترده تعاونی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش رفاه عمومی، کاهش بار مدیریتی دولت، حمایت از تولید داخلی و تقویت فرهنگ اعتماد ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: این نهادها با تکیه بر اراده جمعی، صداقت، خلاقیت و مشارکت مردمی، می‌توانند به عنوان بازوان توانمند توسعه کشور عمل کنند.

استاندار زنجان تجلیل از تعاونی‌های موفق را اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت تلاش‌های جمعی دانست و گفت: امروز، تقدیر از تعاونی‌های برتر، در واقع قدردانی از کسانی است که با همت، همدلی و مشارکت، مسیر توسعه را هموار کرده‌اند. این افراد با باور به کار گروهی و اعتماد متقابل، نشان داده‌اند که توسعه پایدار تنها با همکاری و هم‌افزایی ممکن است.