به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی ظهر یکشنبه در نشست با تشکل‌های بانوان استان زنجان با تأکید بر اهمیت نقش زنان در عرصه فرهنگی و اجتماعی، گفت: در سال‌های اخیر، سازمان تبلیغات اسلامی تلاش کرده است خلأها و گسل‌هایی که در گذشته در حوزه بانوان نادیده گرفته شده بود، پر کند. توجه ویژه به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی بانوان، به‌ویژه در استان‌ها، اولویت سازمان قرار گرفته و ارزیابی فعالیت‌ها نیز بر اساس این اولویت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: پس از ورودم به مجموعه تبلیغات اسلامی، بررسی فعالیت‌های گذشته نشان داد که حضور و کنشگری جدی بانوان در حوزه تبلیغ و فعالیت‌های فرهنگی محدود بوده است، اما از پارسال تغییرات مهمی صورت گرفته است؛ از جمله تشکیل شورای حیات و کانون مداحان بانوان در استان که باعث شده بانوان نقش فعال‌تر و مؤثرتری در برنامه‌ها و رویدادهای مذهبی و اجتماعی ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان تصریح کرد: سازمان همچنین به حوزه نوجوانان توجه ویژه‌ای دارد. قرارگاه نوجوانان دختران مستقل شده و فعالیت‌های جدی‌تری در این زمینه آغاز شده است. همچنین در روستاها، همسران روحانیون و بانوان فعال مسجدی می‌توانند نقش مؤثری در ترویج آموزه‌های دینی و فرهنگی ایفا کنند.

یوسفی با اشاره به رسالت سازمان در تبیین الگوی زن مسلمان، اظهار داشت: هدف ما معرفی الگوی سوم، یعنی زن مسلمان کنشگر و فعال، است. متأسفانه در گذشته این الگو به‌خوبی معرفی نشده و همین موجب شده تا در جامعه خلأهایی شکل گیرد. تلاش ما این است که بانوان انگیزه‌مند شوند و نقش مؤثری در جامعه داشته باشند.

وی در ادامه از تشکیل شورای راهبری بانوان در استان‌ها خبر داد و گفت: این شورا شامل نمایندگانی از مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج، امور بانوان استانداری و سایر دستگاه‌هاست تا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بانوان به‌صورت جدی و هدفمند پیش برود. اعضای شورا فعال هستند و با تلاش و دوندگی لازم، برنامه‌های استان را پیگیری می‌کنند.

یوسفی در خصوص تدوین سند راهبردی فعالیت‌های بانوان خاطرنشان کرد: سند راهبردی باید عملیاتی و قابل اجرا باشد. هر بخش از سند مربوط به حوزه‌ای مشخص است و باید توسط مسئول همان بخش بومی‌سازی و آماده شود. به این ترتیب پیش‌نویس‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و سند نهایی تدوین می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود تا هر بخش بداند مخاطبش کیست، هدفش چیست و چگونه باید عمل کند.

وی افزود: اداره‌کل تبلیغات اسلامی زنجان نه‌تنها فعالیت‌های خود را در مجموعه محدود نمی‌کند، بلکه به‌عنوان بازویی برای بسیج، مساجد و متن جامعه عمل می‌کند. هدف ما ایجاد انسجام در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و افزایش نقش بانوان در جامعه است.