  1. استانها
  2. زنجان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

تشکیل شورای راهبری بانوان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در استان زنجان

تشکیل شورای راهبری بانوان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در استان زنجان

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شورای راهبری بانوان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی ظهر یکشنبه در نشست با تشکل‌های بانوان استان زنجان با تأکید بر اهمیت نقش زنان در عرصه فرهنگی و اجتماعی، گفت: در سال‌های اخیر، سازمان تبلیغات اسلامی تلاش کرده است خلأها و گسل‌هایی که در گذشته در حوزه بانوان نادیده گرفته شده بود، پر کند. توجه ویژه به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی بانوان، به‌ویژه در استان‌ها، اولویت سازمان قرار گرفته و ارزیابی فعالیت‌ها نیز بر اساس این اولویت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: پس از ورودم به مجموعه تبلیغات اسلامی، بررسی فعالیت‌های گذشته نشان داد که حضور و کنشگری جدی بانوان در حوزه تبلیغ و فعالیت‌های فرهنگی محدود بوده است، اما از پارسال تغییرات مهمی صورت گرفته است؛ از جمله تشکیل شورای حیات و کانون مداحان بانوان در استان که باعث شده بانوان نقش فعال‌تر و مؤثرتری در برنامه‌ها و رویدادهای مذهبی و اجتماعی ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان تصریح کرد: سازمان همچنین به حوزه نوجوانان توجه ویژه‌ای دارد. قرارگاه نوجوانان دختران مستقل شده و فعالیت‌های جدی‌تری در این زمینه آغاز شده است. همچنین در روستاها، همسران روحانیون و بانوان فعال مسجدی می‌توانند نقش مؤثری در ترویج آموزه‌های دینی و فرهنگی ایفا کنند.

یوسفی با اشاره به رسالت سازمان در تبیین الگوی زن مسلمان، اظهار داشت: هدف ما معرفی الگوی سوم، یعنی زن مسلمان کنشگر و فعال، است. متأسفانه در گذشته این الگو به‌خوبی معرفی نشده و همین موجب شده تا در جامعه خلأهایی شکل گیرد. تلاش ما این است که بانوان انگیزه‌مند شوند و نقش مؤثری در جامعه داشته باشند.

وی در ادامه از تشکیل شورای راهبری بانوان در استان‌ها خبر داد و گفت: این شورا شامل نمایندگانی از مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج، امور بانوان استانداری و سایر دستگاه‌هاست تا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بانوان به‌صورت جدی و هدفمند پیش برود. اعضای شورا فعال هستند و با تلاش و دوندگی لازم، برنامه‌های استان را پیگیری می‌کنند.

یوسفی در خصوص تدوین سند راهبردی فعالیت‌های بانوان خاطرنشان کرد: سند راهبردی باید عملیاتی و قابل اجرا باشد. هر بخش از سند مربوط به حوزه‌ای مشخص است و باید توسط مسئول همان بخش بومی‌سازی و آماده شود. به این ترتیب پیش‌نویس‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و سند نهایی تدوین می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود تا هر بخش بداند مخاطبش کیست، هدفش چیست و چگونه باید عمل کند.

وی افزود: اداره‌کل تبلیغات اسلامی زنجان نه‌تنها فعالیت‌های خود را در مجموعه محدود نمی‌کند، بلکه به‌عنوان بازویی برای بسیج، مساجد و متن جامعه عمل می‌کند. هدف ما ایجاد انسجام در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و افزایش نقش بانوان در جامعه است.

کد خبر 6575450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها