استخر سرپوشیده سلطانیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر سرپوشیده شهر سلطانیه ظهر پنجشنبه همزمان با پنجمین روز هفته دولت با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، محسن صادقی استاندار زنجان و منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خدابنده و سلطانیه افتتاح شد.

این استخر در زمینی به ﻣﺴﺎﺣﺖ یک هزار و ۸۵۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد تومان احداث شده است.

کلنگ احداث این استخر در سال ۱۳۹۰ بر زمین خورد و برای تکمیل بخش‌های دیگر از جمله محوطه‌سازی و دیوارکشی، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

با بهره برداری از استخر ورزشی سلطانیه علاوه بر بهره‌مندی عموم شهروندان، زمینه برگزاری مسابقات استانی و کشوری در این این فضای ورزشی فراهم شد.