نمایشگاه کتاب دهدشت با ۱۰ هزار جلد کتاب گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب دهدشت شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان شهرستانی و استقبال علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و مطالعه، فعالیت خود را آغاز کرد.

این رویداد فرهنگی با عرضه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در قالب هزار عنوان، بستری متنوع برای پاسخ‌گویی به سلایق مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

در آئین افتتاح این نمایشگاه، فرماندار کهگیلویه با تأکید بر نقش بنیادین کتابخوانی در دوران کودکی، برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی نسل آینده دانست.

سید ایرج کاظمی جو افزود: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای شهروندان است تا بدون نیاز به سفرهای طولانی و با صرف هزینه‌ای اندک، به کتاب‌های مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند.

نمایشگاه کتاب به مدت یک هفته بر روی علاقه مندان باز است

در ادامه مراسم، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در منطقه، بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب به عنوان راهکاری مؤثر برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه تأکید کرد.

عبدالکریم عبودی گفت: استفاده از جذابیت‌های بصری و ظرفیت رسانه‌ها در معرفی این رویداد، می‌تواند اقشار مختلف را به سمت مطالعه و خرید کتاب سوق دهد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه بیان کرد: این نمایشگاه تا هشتم مهرماه ۱۴۰۴، به مدت یک ماه در میدان مرکزی دهدشت دایر خواهد بود.

وی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت صبح و عصر از غرفه‌های متنوع بازدید کرده و از تخفیف ۵۰ درصدی ویژه نمایشگاه بهره‌مند شوند.

عبودی گفت: کتاب‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه شامل موضوعاتی چون داستان، رمان، تاریخ، ادبیات، شعر و قرآن است که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای آگاهی عمومی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند.