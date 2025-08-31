کارمندان محور توسعه و امیدآفرینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی یکشنبه شب در آئین تجلیل از کارمندان نمونه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان دیلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، کارمندان را ستون خدمترسانی عمومی و بازوان پرتوان دولت توصیف کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تلاشهای بیمنت و خالصانه، افزود: خدمتگزاری شما عزیزان، نه تنها گرهگشای معضلات جامعه است، بلکه چراغ راهی برای تحقق عدالت و پیشرفت به شمار میرود.
فرماندار دیلم، به تبیین رویکردهای دولت در راستای توسعه متوازن و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار پرداخت و خاطرنشان کرد: در هفته دولت سال جاری، شهرستان دیلم شاهد افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی و اقتصادی متعددی بود که با اعتباری بالغ بر خهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، گامی بلند در جهت بهبود زیرساختها برداشته است.
وی با اشاره به پروژههای شاخصی نظیر آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۴ مگاواتی و توسعه طرحهای آبزیپروری، این اقدامات را نشانهای از عزم دولت برای آبادانی و رونق اقتصادی منطقه دانست.
کاظمی با تأکید ویژه بر اولویت معیشت مردم، خصوصاً با توجه به اقتصاد دریامحور دیلم، اظهار کرد: برنامهریزی جامع برای توسعه بنادر، لایروبی خورها و تجهیز اسکلههای صیادی، در دستور کار قرار دارد تا از این رهگذر، بستر مناسبی برای رونق کسبوکار، افزایش درآمد و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار فراهم آید.
فرماندار دیلم با اشاره به نقش گمرکات در توسعه مبادلات تجاری و پویایی بازار محلی، از مسئولان گمرک استان و شهرستان خواست تا با تسریع و تسهیل تخلیه و انجام رویههای گمرکی ضمن استیفای حقوق دولتی، صاحبان کالا را به انتخاب بندر دیلم به عنوان مقصد تجاری بار خود راغب کنند.
وی تصریح کرد: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در دولت، برآن هستیم تا با اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای، مسیر رشد و بالندگی دیلم را هموار سازیم.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به کارمندان نمونه، از خدمات آنان تجلیل به عمل آمد.
