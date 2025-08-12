فرماندار دیلم: خبرنگاران را همکار و مشاور خود می دانم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی سه شنبه شب در نشستی با خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی شهرستان دیلم، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه اطلاع‌رسانی، از تلاش‌های بی‌دریغ آنان در انعکاس مشکلات مردم و یاری‌رسانی به توسعه شهرستان قدردانی کرد.

فرماندار دیلم پاسخگویی به اصحاب رسانه و خبرنگاران را وظیفه خود و تمامی مدیران شهرستان دانست و تصریح کرد: شما خبرنگاران، یا به عبارتی دلسوزان عرصه فعالیت رسانه‌ای، با انعکاس مشکلات مردم، یاریگر ما در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان هستید و صمیمانه از این همراهی و همدلی سپاسگزارم.

عدالت در توزیع اعتبارات

کاظمی در ادامه به تشریح سیاست‌های مجموعه فرمانداری در توزیع اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ پرداخت و تاکید کرد: عدالت در توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها و بخش‌های تابع، سرلوحه کار قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه آینده و رفع موانع و مشکلات اصلی و اساسی شهرستان، محور اصلی توزیع اعتبارات بوده و در این راستا، اولویت را به مطالعه کامل آبخیزداری و آبخوانداری شهرستان اختصاص داده‌ایم.

کاظمی با اشاره به حمایت‌های ملی در این زمینه خاطرنشان کرد: با همین نگاه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در راستای تشویق و ترغیب اولویت‌های شهرستان به منابع شهرستان ما کمک کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در کمیته برنامه ریزی حتی عشایر هم مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ گفت: پروژه جاده گوره به امام حسن را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم تا بیش از ۱۹ روستای این بخش را به مرکز بخش امام حسن متصل کنیم و مسیر ۵۷ کیلومتری را با شروع این کار به ۱۷ کیلومتر کاهش خواهیم داد.

فرماندار دیلم در ادامه اطمینان داد که به بخش‌های دیگر نیز توجه لازم صورت گرفته و دغدغه‌های مورد نظر در اعتبارات تکمیلی لحاظ خواهد شد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت آموزش خبرنگاران و ثبت آنها در سامانه تخصصی و صدور کارت خبرنگاری برای فعالین عرصه خبر از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد.

وی رسانه‌ها را تبیین‌کننده مسیر اهداف مدیران دانست و گفت: مأموریت تمامی فعالین اجتماعی در عرصه فضای مجازی را می‌توان کار رسانه‌ای و خبرنگاری نامید.

فرماندار دیلم در ادامه سخنان خود، ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار و تقدیر و تشکر از زحمات عزیزان فعال اجتماعی و اصحاب رسانه، توسعه شهرستان، رفع نگرانی‌های مردم و حل مشکلات شهرستان را از مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دولت وفاق ملی در شهرستان دیلم برشمرد.

کاظمی به برنامه‌های شهرستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و اظهار کرد: بیش از ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان برای اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در برنامه کاری ما قرار دارد.

وی افزود: همچنین، بیش از ۱۵ مورد نیروگاه کوچک مقیاس ۳ تا ۵ مگاواتی نیز برای شهرستان پیشنهاد شده است.

وی با تاکید بر جدیت در پیگیری این موضوع، افزود: تمام ادارات مکلف هستند ۲۰ درصد از برق خود را از طریق نصب پنل‌های خورشیدی تأمین کنند و ما این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

۵۹ پروژه هفته دولت در شهرستان دیلم

فرماندار دیلم به تشریح برنامه‌های هفته دولت ۱۴۰۴ پرداخت و اعلام کرد که ۵۹ پروژه با رقمی بالغ بر ۷۰۹ میلیارد تومان، شامل پروژه‌های اقتصادی و عمرانی، آغاز عملیات اجرایی یا به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: برنامه‌های متنوع فراوانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، زنان، خانواده و کودک و نوجوان در هفته دولت امسال اجرا خواهد شد.

این نشست که در آستانه هفته دولت ۱۴۰۴ و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، بخشداران و جمعی از مدیران برگزار شد، فرصتی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی پیرامون مسائل روز شهرستان و چشم‌اندازهای آتی بود.

در پایان به پاس همکاری و زحمات خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی با اهدا لوح سپاس و هدایایی از آنها تجلیل به عمل آمد.