به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی نیازمند شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه فرهنگی «روایت پرچمداران» که در جریان دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان برگزار شد، اظهار کرد: غرفه «پرچمداران تعلیم و تربیت افسران پیشرفت» با مشارکت دانش‌آموزان و معلمان از مناطق مختلف آموزشی، در حال ارائه فعالیت‌های فرهنگی متنوع با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به همکاری آموزش و پرورش، بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی در راه‌اندازی این غرفه افزود: در این فضا تلاش شده است با بهره‌گیری از خلاقیت دانش‌آموزان و مفاهیم عمیق فرهنگ مقاومت، محیطی الهام‌بخش برای انتقال پیام شهدا فراهم شود.

نیازمند ادامه داد: در طول ایام برگزاری کنگره، دانش‌آموزان با اجرای سرودهای حماسی، تئاتر، و نقاشی زنده با موضوع ایثار، فضای فرهنگی ویژه‌ای را ایجاد کرده‌اند تا نسل امروز با زبان هنر با مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس ارتباط برقرار کند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان با تأکید بر نقش تربیتی این فعالیت‌ها گفت: امیدواریم غرفه پرچمداران تعلیم و تربیت، به محلی برای تجربه زیسته نسل جوان در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود و زمینه‌ساز تقویت هویت انقلابی در دانش‌آموزان باشد.