۸ هزار شهید گیلانی سند افتخار ملی هستند؛ ضرورت معرفی گمنامان دفاع مقدس

رشت - استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به نقش تاریخی مردم گیلان در دفاع از میهن اسلامی، گفت: بیش از هشت هزار شهید گیلانی سندی زنده از پایمردی مردمان این دیار در دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: مردم استان گیلان یکی از استوارترین پایگاه‌های دفاع از ایران در طول تاریخ معاصر، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس بوده‌اند.

وی با اشاره به مرزهای شمالی کشور و اهمیت استراتژیک گیلان افزود: در طول سال‌های جنگ تحمیلی، بیش از ۸۰۰۰ شهید از این استان تقدیم انقلاب اسلامی شد که هریک سندی زنده از ایثار، مقاومت و پایمردی مردمان این دیار است.

زادبر با تاکید بر نقش تاریخی دیلمیان و گیلانیان در دفاع از ایران و مکتب اهل بیت (ع)، گفت: سابقه مردم این منطقه در دفاع از هویت اسلامی و تشیع به قرن‌ها بازمی‌گردد و این روحیه در دوران انقلاب و دفاع مقدس به اوج خود رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بازیابی هویت تاریخی ملت، بدون معرفی و بزرگداشت شخصیت‌های گمنام شهدا و رزمندگان امکان‌پذیر نیست. باید تلاش کنیم تا نسل جدید با این سرمایه‌های معنوی آشنا شود.

زادبر در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره، گفت: برخی از کارهای فرهنگی و هنری که در این برنامه‌ها ارائه می‌شود، نو و خلاقانه هستند و می‌توانند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش‌آفرینی کنند.

