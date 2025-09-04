۸ هزار شهید گیلانی سند افتخار ملی هستند؛ ضرورت معرفی گمنامان دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانهها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: مردم استان گیلان یکی از استوارترین پایگاههای دفاع از ایران در طول تاریخ معاصر، بهویژه در دوران دفاع مقدس بودهاند.
وی با اشاره به مرزهای شمالی کشور و اهمیت استراتژیک گیلان افزود: در طول سالهای جنگ تحمیلی، بیش از ۸۰۰۰ شهید از این استان تقدیم انقلاب اسلامی شد که هریک سندی زنده از ایثار، مقاومت و پایمردی مردمان این دیار است.
زادبر با تاکید بر نقش تاریخی دیلمیان و گیلانیان در دفاع از ایران و مکتب اهل بیت (ع)، گفت: سابقه مردم این منطقه در دفاع از هویت اسلامی و تشیع به قرنها بازمیگردد و این روحیه در دوران انقلاب و دفاع مقدس به اوج خود رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بازیابی هویت تاریخی ملت، بدون معرفی و بزرگداشت شخصیتهای گمنام شهدا و رزمندگان امکانپذیر نیست. باید تلاش کنیم تا نسل جدید با این سرمایههای معنوی آشنا شود.
زادبر در پایان ضمن قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این کنگره، گفت: برخی از کارهای فرهنگی و هنری که در این برنامهها ارائه میشود، نو و خلاقانه هستند و میتوانند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقشآفرینی کنند.
