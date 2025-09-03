به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا حیدرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شهدای زن در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: از فداکاری مادران و همسران شهدا به‌عنوان الگویی جهانی یاد کرد و خواستار اقدام فرهنگی برای تعمیق این روحیه شد.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور افزود: تمامی مادران و همسران شهدا، با فداکاری و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی، به این معنا بخشیدند که زن مسلمان می‌تواند معادلات و تحولات دشمن را به چالش بکشد.

وی با بیان اینکه زن مسلمان پرچمدار استقامت و تربیت نسل انقلابی است گفت: چیزی که به ذهن دشمن خطور نمی‌کند، همین روحیه استقامت و پایداری زن مسلمان است؛ زنی که نسلی را تربیت می‌کند با روحیه شهادت، آثارشجاعتش با پرچمداری باید در عرصه‌های مختلف زبانزد باشد.

حیدرزاده با اشاره به نقش انسان‌ساز و تحول‌آفرین زن مسلمان، تصریح کرد: ما به همه زنان مسلمان این سرزمین افتخار می‌کنیم که با فداکاری‌های خود، الگوی جهانی شده‌اند.

وی از ضرورت اقدام فرهنگی برای نهادینه‌سازی این روحیه گفت و ادامه داد: اجلاسیه شهدای زن با هدف عمق بخشیبه نفس این حرکت و رقم زدن موضوعات تربیتی و ارزشی برگزارشده است.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با ابراز امیدواری که ان‌شاءالله همه زنان بتوانند در این پیچ تاریخی مهم، نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشند گفت: حضور و نقش زن مسلمان، بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است.