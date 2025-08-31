کنگره هشت هزار شهید گیلان بزرگترین عملیات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بزرگترین عملیات فرهنگی استان است، اظهار کرد: سپاه ناحیه مرکزی رشت به عنوان خادمین شهدا در قالب کمیته مردمی و دبیر فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان فعالیت خود را از هجده ماه پیش در پیش گرفت.

وی با بیان اینکه مأموریت کمیته فضاسازی کنگره به ریاست شهرداری رشت و دبیر آن سپاه ناحیه مرکزی رشت بوده است، گفت: مردم نرم افزار انقلاب اسلامی هستند در واقع باید گفت، رسالت کمیته مردمی سازی و فضاسازی جهت حضور عموم مردم در محل کنگره هشت هزار شهید استان گیلان از اقدامات کمیته مردمی توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه کمیته فضا سازی بیش از یک سال و نیم آغاز به کار کرده و در سطح شهر نصب المان‌ها و تمثال شهدای گرانقدر شهر رشت را در دستور کار قرار دادند، افزود: مجموعه مدیریت شهری، سیما منظر، سازمان فرهنگی شهرداری رشت، فرماندهان نواحی درنصب المان‌های شهدا بسیار نقش آفرین بودند.

دبیر فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اجلاسیه اصلی هشت هزار شهید استان گیلان در مرکز استان، سلسله اجلاسیه‌هایی در شهرستان‌های مختلف در یک سال اخیر برگزار شد، گفت: این سلسله برنامه‌ها تا پایان هفدهم شهریور ماه ادامه دارد و برنامه جلوه‌های عاشقی هرشب از ساعت هفده و سی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌کند.

وی افزود: نصب تمثال تصاویر بیش از دو هزار و ۲۰۰ شهید را در اتوبان‌ها و نصب تمثال بیش از هزار و صد شهید در داخل خیابان‌های شهر رشت از اقدامات کمیته فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه نصب تمثال فرماندهان شهدای سپاه، ارتش، فراجا و بسیج از میدان گیل تا باغ موزه از دیگراقدامات کمیته فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بوده است، افزود: نصب المان شهدای میدان ذهاب در میدان شهرداری به صورت هنرمندانه یادآور اعزام شهدای سرپل ذهاب از میدان شهرداری رشت بوده به جبهه‌های حق علیه باطل بوده‌است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه دیوار نگاره‌هایی در راستای کنگره هشت هزار شهید استان گیلان در سطح شهر رشت طراحی شد، تصریح کرد: نصب و راه اندازی نگارخانه زیر پل‌های شهر رشت از دیگر برنامه‌های کمیته فضاسازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان تا پیش از ورود به کنگره بوده است.

رئیس کمیته مردمی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با اشاره به اقدامات کمیته فضاسازی و مردمی سازی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان حین اجرای برنامه‌های کنگره گفت: هویت بصری مشترک برای دریافت پیام کنگره در قالب لوگو تایپ کنکره انجام شد واصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز گیلان کمک شایان توجهی در این مسیر داشته است.

وی با بیان اینکه تبلیغات وسیع برنامه و نمایش میدانی از تبار باران از از هبوط آدم آغاز و به جنگ ۱۲ روزه و ظهور منتهی می‌گردد، افزود: تجربه جلوه‌های عاشقی در شهرستانهای مختلف در راستای دومین کنگره هشت هزار شهید استان گیلان برگزار و تجمیع این نمایش‌های میدانی از دهم شهریور تا هفدهم از ساعت ۱۹:۳۰ در باغ موزه دفاع مقدس در سالن شهید سلامی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه بزرگترین عملیات فرهنگی استان گیلان متعلق به کنگره هشت هزار شهید استان گیلان است، افزود: افتتاح نمایشگاه توسط مادر علمدار جبهه فرهنگی گیلان شهید سید اسماعیل سیرت نیا صورت گرفت که یادآور مجاهدت‌های فرهنگی این شهید والامقام بوده است.

وی با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس در ایام کنگره قدم گاه مادران شهدا بوده و به واسطه آنان برکت وجود شهدا نیز احساس می‌شود، افزود: در راستای دعوت از خانواده معظم شهدا در کنگره در قالب پایگاه‌های مقاومت در منازل خانواده معزز شاهد حاضر و از آنان جهت حضور در کنگره هشت هزار شهید استان گیلان دعوت بعمل می‌آید.

سرهنگ امینی با اشاره به نحوه دعوت مردمی و اطلاع رسانی کمیته مردمی کنگره هشت هزار شهید استان گیلان تصریح کرد: با بهره مندی از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی مذهبی، ارتباط با آحاد مردم در مناطق کم برخوردار، پارک‌ها، مراکز اتوبوسرانی با اعطای دعوت نامه‌ها در مسیر بزرگداشت یاد و خاطره شهدا صورت گرفت تا «مردم» از «مردم» جهت حضور در این کنگره ملی دعوت بعمل بیاورند.