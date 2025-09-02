به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا حیدرزاده شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی «کنگره ملی» با اشاره به جایگاه برجسته زنان در عرصه‌های مختلف زندگی اظهار کرد: زنان، پیشرانان عصر تمدن و حاملان فرهنگ ایثار هستند.

وی با تأکید بر نقش کلیدی زنان در ساحت فردی، خانوادگی و اجتماعی افزود: زنان با تأثیرگذاری ویژه در خانواده، تربیت‌کننده نسل‌های آینده و ستون فقرات جامعه به شمار می‌آیند.

حیدرزاده با اشاره به مظلومیت شهدای زن و کودک، گفت: دشمنان ملت ایران، زن و کودک را به عنوان مسیر رشد و تعالی جامعه هدف قرار داده‌اند، اما زنان ایران با افتخار جهاد و ایثار خود، راه تمدن نوین را هموار می‌کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور همچنین به مفهوم «جهاد زنانه» اشاره کرد و گفت: زنان در جهاد زنانه نقش‌آفرین بوده و باید مجاهدت‌هایشان به‌خوبی در رسانه‌ها بازتاب یابد تا الگوی سازنده‌ای برای دیگران باشد.

وی افزود: زنان تمام شهدای کشور را تربیت کرده‌اند و با آسودگی خاطر در خانه، نقش همسری و مادری را ایفا کرده‌اند تا رزمندگان بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

حیدرزاده به فرمایش مقام معظم رهبری در کنگره ملی زنان اشاره کرد و گفت: زن مسلمان الگوی زن در برابر زن شرقی و غربی است و این الگو شدن وظیفه بزرگی را بر دوش ما قرار داده است.

وی ادامه داد: بسیج جامعه زنان با تمام ظرفیت‌های خود، برنامه‌های جریان‌ساز و فرهنگ‌ساز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را پیش می‌برد.

حیدرزاده با بیان آمار ۷۵۰۰ شهید زن و ۵۵۰۰ جانباز زن که در جبهه‌های مختلف حضور داشته‌اند، افزود: این افتخار بزرگی برای کشور ماست که نقش زنان در دفاع مقدس و ایثارگری‌ها به خوبی دیده شود.

برنامه‌های فرهنگی و ملی بسیج جامعه زنان

رؤیا حیدرزاده به برگزاری ۱۲ اجلاسیه ملی و جشنواره‌های فرهنگی در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: اجلاسیه‌هایی چون شهدای زن ترور، شهدای امدادگر، شهدای عشایری، شهدای کودک، شهدای زن اهل سنت، شهدای خانواده و شهدای زن رسانه جبهه مقاومت از جمله برنامه‌های ما برای بزرگداشت شهدا است.

وی افزود: در سطح استانی نیز اجلاسیه‌هایی مانند فاتحان مهر و ایثار، مادران قهرمان‌پرور، تجلیل از جانبازان زن و زنان پیشران نهضت اسلامی برگزار می‌شود.

حیدرزاده همچنین از جشنواره‌های تئاتر نوجوانان، هنرهای تجسمی، تولید فیلم کوتاه و مستند و تألیف آثار مکتوب با موضوع زنان ایثارگر خبر داد و اعلام کرد: اجلاسیه نهایی ملی شهدای زن در سال آینده برگزار خواهد شد که همراه با تولید آثار فرهنگی و مستندهای تلویزیونی است.

نمایشگاه «پرچمدار هویت زن» و نقش بسیج جامعه زنان گیلان

طاهره عاشوریان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان در ادامه با تشریح فعالیت‌های این نهاد در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان گفت: کمیته زن دفاع مقدس با برپایی نمایشگاه «پرچمدار هویت زن» نقش مؤثری در معرفی بانوان نقش‌آفرین و تأثیرگذار استان داشته است.

عاشوریان افزود: این نمایشگاه در ۷ غرفه، دوران مختلف از جمله دفاع مقدس و فعالیت‌های زنان گیلانی را به تصویر کشیده و نقش مادران شهدا و جهاد مادرانه آنان را به خوبی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مادران شهدا در پشتیبانی از رزمندگان، اظهار کرد: طراحی منزل مادران شهدا به عنوان پایگاه معنوی، قرآنی و تربیتی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

مسئول بسیج جامعه زنان گیلان در پایان از عموم مردم به ویژه بانوان دعوت کرد تا در اجلاسیه شهدای زن در محل باغ‌موزه دفاع مقدس حضور یابند و در بزرگداشت یاد و خاطره این بانوان ایثارگر شرکت کنند.