هنر بهترین ابزار انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پوراسماعیلی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه فرهنگی «روایت پرچمداران» که در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند دفاع مقدس گنجی گران‌بهاست که باید استخراج و حفظ شود؛ این وظیفه هم بر عهده کسانی است که در دوران جنگ حضور داشتند و هم نسل‌هایی که پس از آن متولد شده‌اند.

وی افزود: هنر بهترین وسیله برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان است و باید این مفاهیم مقدس را با رویکردی هنرمندانه به آنها معرفی کنیم.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان، نمایشگاه «روایت پرچمداران» را نمونه موفقی از این رویکرد دانست و گفت: این نمایشگاه با همکاری هنرمندان، بخش‌هایی چون جلوه‌های عاشقی از تبار باران، آثار فرهنگی، جلوه‌های اصالت، حماسه و مقاومت را به تصویر کشیده است.

پوراسماعیلی در پایان تاکید کرد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان و همه علاقه‌مندان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است که امیدواریم بتوانیم آن را به خوبی به مخاطبان عرضه کنیم.