به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری «پرچمداران روایت» که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی، شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، اظهار کرد: در اولین کنگره سردار شهید سلیمانی حضور داشتم و در دومین کنگره نیز حضور سردار و به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، احساس می‌شود.

وی افزود: موزه دفاع مقدس گیلان با همت سپاه قدس استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، در حال تبدیل شدن به موزه‌ای دائمی است که به‌طور مستمر حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی را روایت خواهد کرد.

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت آگاهی نسل‌های حاضر و آینده از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های ملت ایران تصریح کرد: طی ۴۶ تا ۴۷ سال گذشته، به چه بهایی حتی یک وجب از خاک کشورمان از دست نرفته است.

حق‌شناس همچنین به نقش برجسته استان گیلان در دوران دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: هزاران شهید از استان گیلان تقدیم انقلاب و نظام شد که سهم استان حدود ۸ هزار شهید است. این رقم نسبت به جمعیت استان و کشور، نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل گیلان در دفاع مقدس است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موزه که طی چند ماه اخیر با تلاش سپاه قدس و دیگر نهادها ساخته شده، به عنوان اثری ماندگار و نماد ایثارگری برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند تا آنها بدانند شهدای گرانقدر از تمامی اقشار جامعه چه سختی‌هایی کشیدند تا خاک ایران حفظ شود.