ثبت ۹۸۶ اثر تاریخی و فرهنگی استان ایلام در فهرست آثار ملی

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام سرزمینی است که طبیعت و فرهنگ در آن بهزیبایی درهم آمیختهاند؛ «هوره» صدایی سوزناک و بیهمتا که ریشه در تاریخ باستان دارند.
وی افزود: این نغمهها، که توسط بزرگان ایل در مراسمها اجرا میشوند، تأثیر عمیقی بر روح انسان میگذارند و به دوران پیش از اسلام، بهویژه دوران زرتشتی، بازمیگردند.
وی گفت: مقام آقایی یکی از این آثار ناملموس است که در سال ۱۳۸۹ به ثبت ملی رسید. این مقامها شامل نغمههای حماسی، عاشقانه و آئینی هستند که در مراسم وداع با شکوه و احترام اجرا میشوند.
شریفی ادامه داد: مراسم سنتی «چمر» نیز از دیگر آثار ثبتشده ناملموس استان ایلام است که برای بزرگداشت بزرگان ایل، شهدای صدر اسلام و شهدای انقلاب اسلامی برگزار میشود. در این آئین، نوای دوزله از نیزارها تا کوهها طنینانداز میشود و روح هر انسانی را بیدار میسازد.
وی همچنین به لالاییهای مادران اشاره کرد و گفت: این نغمهها که در گذشته برای آرامکردن کودکان خوانده میشدند، هنوز در ذهن و فرهنگ مردم استان باقی ماندهاند و بخشی از میراث ناملموس ایلام بهشمار میروند.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام با اشاره به ثبت ۹۸۶ اثر در فهرست آثار ملی گفت: از این تعداد، حدود ۸۸ اثر ناملموس هستند و سایر آثار شامل میراث ملموس، طبیعی و مرتبط با دفاع مقدس هستند. در ایلام، صدای تاریخ نه از کتابها، بلکه از سازها، آواها و آئینها شنیده میشود.
شریفی در پایان تأکید کرد: فرهنگ ایلام در دل کوهها، در جان مردم و در نغمههای ماندگار است.
