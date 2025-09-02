تابستان در دل زاگرس؛ روایت شکوفایی گردشگری بومی در «میشخاص»

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان ایلام، با طبیعتی بکر، کوههای سر به فلک کشیده، جنگلهای بلوط، چشمهسارهای زلال و مردمانی خونگرم، در سالهای اخیر به یکی از مقاصد محبوب گردشگری داخلی تبدیل شده است.
در این میان، منطقه میشخاص واقع در بخش سیوان از توابع شهرستان ایلام با ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منحصربهفرد، به کانونهایی برای توسعه گردشگری پایدار و بومگردی تبدیل شدهاند.
آمیختگی باغهای میوه با جنگلهای بلوط، همراه با صدای پای آب و سایهسار درختان گردو، چشماندازی بینظیر به میشخاص بخشیده است.
در سالهای اخیر، با توسعه زیرساختهای گردشگری، احداث اقامتگاههای بومگردی و اجرای طرحهای آبیاری قطرهای، این منطقه نهتنها به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده، بلکه زمینهساز اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس در روستاهای اطراف نیز شده است.
توسعه کسب و کارهای گردشگری در میشخاص
یخی از اهالی میشخاص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قبلاً در منطقه فقط زراعت انجام میگرفت، اما در چند سال گذشته به واسطه استقبال گردشگران از منطقه میشخاص، مردم به فعالیتهای گردشگری با ساخت کلبههایی با مصالح سنتی مثل کاهگل و چوب اقدام کردهاند.
احمد کریمیان بیان کرد: مردم میشخاص با راه اندازی مجموعههای مختلف گردشگری مثل کلبههای سنتی، سیاهچادر و دیگر واحد اقامتی روزانه میزبان حدود صدها گردشگر از نقاط مختلف کشور هستند.
وی بیان کرد: در واحدهای گردشگری منطقه میشخاص نان محلی، غذاهای سنتی و تورهای طبیعتگردی، بخشی از تجربهای است که گردشگران در این منطقه کسب میکنند.
باغهایی که گردشگر جذب میکنند
یکی دیگر از اهالی میشخاص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهستان میشخاص، واقع در بخش سیوان، با باغات مثمر و محصولات ارگانیک، به یکی از خوشمزهترین روستاهای استان ایلام تبدیل شده است.
مراد تیموری افزود: زردآلو، هلو، گردو و دیگر میوههای تازه، در کنار چشمهسارهای طبیعی و آبوهوای معتدل، چشماندازی دلانگیز به این منطقه بخشیدهاند.
وی گفت: گردشگری هر سال برای خرید میوه و لذت بردن از طبیعت بکر به میشخاص سفر میکنند، هم محصولات منطقه تازه و طبیعی است ست، هم فضای آرامشبخشی دارد.
میشخاص ظرفیت طلایی گردشگری باغی و بومگردی در ایلام است
کارشناس گردشگری استان ایلام با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه میشخاص، بر لزوم توسعه زیرساختها و حمایت از اقامتگاههای بومگردی در این منطقه تأکید کرد.
حسین مرادی با بیان اینکه میشخاص یکی از مناطق مستعد گردشگری در بخش سیوان است، گفت: وجود باغات مثمر، چشمهسارهای طبیعی، آبوهوای معتدل و مردمانی مهماننواز، این منطقه را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و حتی خارجی تبدیل کرده است.
وی در ادامه به نیازهای توسعه گردشگری در میشخاص اشاره کرد و افزود: برای جذب گردشگر، ابتدا باید مسیر را هموار کرد. بهسازی جادههای روستایی، نصب تابلوهای راهنما و ایجاد پارکینگهای محلی از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.
مرادی با تأکید بر اهمیت اقامتگاههای سنتی گفت: حمایت مالی برای ساخت کلبههای بومی با مصالحی چون کاهگل و چوب، آموزش مدیریت مهمانداری و اتصال این مراکز به سامانههای رزرو آنلاین، میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا کند.
وی افزود: ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی، تأمین آب و برق پایدار، و راهاندازی مراکز فروش محصولات محلی مانند نان، مربا و عرقیات گیاهی، از جمله نیازهای اساسی گردشگران در منطقه است.
وی گفت: میشخاص با باغهای زردآلو، هلو و گردو، ظرفیت بالایی برای گردشگری فصلی دارد. طراحی تورهای باغمحور، برگزاری جشنوارههای محلی و ایجاد مسیرهای پیادهروی در میان باغات، میتواند تجربهای متفاوت برای گردشگران رقم بزند.
مرادی با اشاره به اهمیت معرفی منطقه گفت: «تولید محتوای تصویری، همکاری با رسانهها و نصب QR کدهای اطلاعاتی در نقاط گردشگری، راهی مؤثر برای شناساندن میشخاص به گردشگران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری باید در خدمت طبیعت و فرهنگ باشد. آموزش رفتار مسئولانه به گردشگران، جلوگیری از ساختوسازهای نامتجانس و حمایت از صنایعدستی و غذاهای محلی، از اصول توسعه پایدار در این منطقه است.
افزایش استقبال گردشگران از اقامتگاههای بومی ایلام
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹ هزار نفر در مراکز اقامتی رسمی استان ایلام اسکان داشتند.
فرزاد شریفی عنوان کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز این رقم به هفت هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. این آمار نشاندهنده رشد مستمر گردشگری در استان است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ نفر بهصورت مستقیم در حوزه گردشگری استان ایلام مشغول به کار هستند، افزود: توسعه اقامتگاههای بومگردی مانند آنچه در میشخاص شاهد هستیم، نقش مهمی در اشتغالزایی و حفظ فرهنگ بومی دارد.
منطقه میشخاص، با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، باغی و فرهنگی، به الگویی موفق در توسعه گردشگری پایدار تبدیل شدهاند. تجربه گردشگری در ایلام، نهتنها فرصتی برای لذت بردن از طبیعت است، بلکه راهی برای آشنایی با فرهنگ غنی و مهماننوازی مردمان این دیار است. با حمایت بیشتر از کسبوکارهای بومی، ایلام میتواند به یکی از قطبهای گردشگری غرب کشور تبدیل شود.
