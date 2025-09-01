وزیر علوم ایران با قائم مقام وزیر آموزش عالی عراق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به منظور تعمیق روابط علمی و دانشگاه میان دوکشور انجام شده بود، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران گفت:مودت و دوستی بین دو ملت فرصت های زیادی برای همکاری ایجاد می کند.

همچنین وی درباره برنامه ریزی برای تبادل استاد و دانشجو، امضای تفاهم نامه ها و تقویت همکاری های علمی افزود: تا امروز پیشرفت های خوبی برای اجرای تفاهم نامه ها صورت گرفته است. باید برنامه ریزی کنیم و قبل از برگزاری هفته عراق در سال جدید دقیقا بدانیم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاق های دیگر و بهتری در سال آینده می تواند رخ دهد.

وی درباره تفاهم نامه بورسیه ۲۰۰ دانشجو کشور عراق گفت: این تفاهم نامه امروز امضا می شودو من استدعا دارم بهترین ها و برگزیده ترین دانشگاه ها رادر ایران انتخاب کنید. چون دانشگاه ها مستقل هستند باید خود راسا با دانشگا در ارتباط باشید و پیگیری کنید. زمینه فراهم شود تا اساتید ما بتوانند فرصت های مطالعاتی کوتاه مدتی به عراق بیایندو همینطور دانشجویان.

وی در پایان افزود: عراق کشوری با سابقه تمدن و فرهنگ غنی و طولانی مدت است.