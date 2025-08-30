به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان، در راستای گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی با قائم مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق، دیدار کرد؛ این دیدار به منظور تعمیق روابط علمی و دانشگاهی میان دو کشور و برنامه‌ریزی برای تبادل استاد و دانشجو، امضای تفاهم‌نامه‌ها و تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی صورت گرفت.

در این دیدار که امروز (شنبه) در محل این وزارت برگزار شد، وزیر علوم ضمن قدردانی از پذیرایی مردم عراق از زائران ایرانی در ایام اربعین گفت: زوار ایرانی در عراق با استقبال گرم و صمیمی مردم عراق به علت پیروزی مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه مواجه شده‌اند و این مودت و دوستی دو ملت، ظرفیت‌های عظیمی برای گسترش روابط علمی و فرهنگی ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری هفته علم ایران و عراق در سال گذشته، پیشرفت‌های خوبی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ها در زمینه‌هایی که مورد توافق بود از جمله تبادل استاد و دانشجو صورت گرفته است.

وزیر علوم با اشاره به توافقات جدید برای اعطای بورس به دانشجویان عراقی و تحصیل آنان در دانشگاه‌های ایران، از مسئولین عراقی خواست تا دانشجویان برگزیده را برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های برتر ایران معرفی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که زمینه برای اعزام اساتید ایرانی به دانشگاه‌های عراق (فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت) و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی این کشور نیز فراهم شود.

حیدر عبدضهد، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق، نیز در این دیدار ضمن تبریک پیروزی جمهوری اسلامی در ایستادگی و مواجهه با دشمن صهیونیستی، شهادت رهبران مقاومت و به ویژه دانشمندان نخبه جمهوری اسلامی که به واقع الگویی واقعی بودند را تسلیت گفت و افزود: دستاورد جمهوری اسلامی در این پیروزی، منبع و افتخاری برای حکومت اسلامی و به خصوص مردم عراق است؛ چرا که مردم کشور عراق این پیروزی را پیروزی خود می‌دانند.

وی با اشاره به ۱۳۹ پروژه پژوهشی مشترک در حال اجرا بین دو کشور، تاکید کرد که تفاهم‌نامه‌های جدید در زمینه بورس‌های تحصیلی و تبادل استاد همچنان ادامه دارد.

عبدضهد همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای اعطای بورس‌های تحصیلی به دانشجویان عراقی خبر داد و گفت: برای اولین بار تفاهم‌نامه‌ای در خصوص اعطای بورس بین دو کشور ایران و عراق امروز منعقد خواهد شد که امیدواریم باعث تعمیق روابط بین دو کشور شود. یکی از اهداف ما تحصیل دانشجویان عراقی در بهترین دانشگاه‌های ایران است.

قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق تصریح کرد: ما افتخار داریم که یک‌صد دانشجوی ایرانی را در بهترین دانشگاه‌های عراق پذیرش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف، توافق‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های عراق امضا کرده‌اند و به زودی این همکاری‌ها به صورت آکادمیک آغاز خواهد شد. همچنین پارک علم و فناوری صنعتی شریف و دانشگاه بغداد تفاهم‌نامه ۷ ساله‌ای را به امضا رسانده‌اند تا الگوی این پارک علم و فناوری در دانشگاه بغداد پیاده‌سازی شود.

در پایان، قائم مقام وزیر آموزش عالی عراق بر اهمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شریک علمی برجسته و توانمند در زمینه علم و فناوری تأکید کرد و گفت: پیشرفت‌های علمی و فناوری در ایران نمونه‌ای از توانمندی‌هایی است که می‌تواند به توسعه علمی عراق کمک کند.