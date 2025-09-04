  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۱۵

اولیانوف: غرب قابل اعتماد نیست و نباید به وعده‌های دروغین آن تکیه کرد

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: نمی توان به غرب اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تأکید کرد: کشورهای غربی قابل اعتماد و اتکا نیستند و نباید به وعده‌های دروغین آن‌ها اتکا کنیم.

این سخنان اولیانوف پس از دیدار و گفت و گوی وی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

وی چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار و رایزنی خود با گروسی خبر داد و افزود: با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردم تا درباره وضعیت نگران‌کننده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کنم.

