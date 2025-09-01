پایان آدم ربایی با عملیات ویژه پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان در کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در تشریح جزئیات خبر دستگیری ۵ گروگان گیر در کنارک گفت: در پی وقوع آدم ربایی در شهرستان کنارک و متواری شدن آدم ربایان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تشکیل تیم ویژه و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه آدم ربایان شدند، پلیس عملیات خود را جهت دستگیری آدم ربایان آغاز کرده و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی تعداد ۵ نفر گروگان گیر را دستگیر و طی بازرسی مخفیگاهشان یک قبضه سلاح مینی کلاش و بیست فشنگ جنگی و یک قبضه کلت کمری کشف و فرد ربوده شده بدون هیچ گونه خسارت مالی و جانی به آغوش خانواده بازگشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس اجازه قدرت نمایی به هنجار شکنان را نخواهد داد و از مردم عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً به ۱۱۰ گزارش دهند.