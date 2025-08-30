دستگیری قاتل فراری با ۹ فقره قتل بعد از ۸ سال زندگی مخفیانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدعلی جهانتیغ شب شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی هدفمند، قاتل فراری که از سال ۱۳۹۵ تاکنون تحت تعقیب قرار داشت، شناسایی و دستگیر شد. این فرد طی هشت سال گذشته مرتکب ۹ فقره قتل شده و پس از هر جنایت، برای فرار از چنگال قانون، بلافاصله از کشور خارج میشد.
رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود: متهم در این مدت به طور مخفیانه در کشورهای افغانستان و پاکستان سکونت داشت و با بهره گیری از پوششهای مختلف، موفق شده بود از شناسایی و دستگیری بگریزد. او هر بار پس از بازگشت مخفیانه به ایران، جنایتهای دیگری را رقم زده و سپس مجدداً از کشور خارج میشد.
وی در پایان تأکید کرد: این متهم سرانجام در یک عملیات ویژه پلیس به دام افتاد و برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضائی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت. دستگیری این فرد نشاندهنده عزم جدی پلیس آگاهی در برخورد قاطع با جرایم خشن و ایجاد آرامش و امنیت پایدار در جامعه است.
