اجرای پیمایش سنجش مقاومت دینی مردم شهر تهران در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله اسداللهی، مدیر مرکز فرهنگی رصد تیام، از آغاز پژوهشی جدید برای سنجش دینداری مردم ایران خبر داد و در تشریح این طرح گفت: پس از سه سال بررسی برشهایی از دینداری مردم شریف ایران، به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به یک الگوی مطلوب سنجش دینداری، باید دینداری اقشار مختلف جامعه را در موقعیتهای مختلف زمانی و مکانی بررسی کنیم.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که با آن مواجه شدیم، رفتار مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه بود. از نظر برخی، این رفتار صرفاً یک کنش ملی در حمایت از کشور بود؛ در حالی که اعتقاد ما این است که این نوع رفتار مردم کاملاً ریشه در فرهنگ دینی دارد. لذا برای بررسی این موضوع، پیمایشی را طراحی کردیم.
اسداللهی در ادامه با این توضیح که چارچوب نظری این پیمایش بر اساس مفهوم «مقاومت» از منظر مقام معظم رهبری تدوین شده است، اظهار داشت: در این فرآیند، ۱۱ مؤلفه و ۲۸ شاخص کلیدی از بیانات ایشان استخراج شده است.
مدیر مرکز فرهنگی رصد تیام افزود: با یک جمع هفت هشت نفره از کارشناسان و اساتید جامعهشناسی و دینی، بیش از ۱۰ جلسه سهتاچهار ساعته برگزار کردیم تا این شاخصها را تبدیل به سوالات عملیاتی برای پرسشنامه کنیم.
وی با بیان اینکه این پرسشنامه آماده شده و مرحله پیشآزمون آن به صورت میدانی و حضوری در ۲۲ منطقه شهر تهران در حال اجرا است، تأکید کرد: جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۰۰۰ نفر از زنان و مردان ۱۵ سال به بالا است.
اسداللهی با اشاره به تجربه بالای مصاحبهگران، اظهار داشت: مصاحبهگرهای ما افرادی حرفهای با بیش از ۱۵ سال سابقه کار هستند.
وی با اعلام اینکه پس از اتمام مرحله میدانی و آزمون اصلی، نتایج تا پایان شهریورماه به جامعه علمی، فرهنگی و سیاستگذاران ارائه خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که نتایج این تحقیق، به درک عمیقتری از پیوند فرهنگ ملی و باورهای دینی مردم کمک خواهد کرد.
نظر شما