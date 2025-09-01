رقابت ۱۰ تیم در مسابقات لیگ هاکی سالنی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بزرگسالان کشور جام شهدای خدمت به میزبانی تبریز برگزار می شود. در این مسابقات که از ۱۰ لغایت ۱۴ شهریور ماه برگزار خواهد شد ۱۰ تیم به رقابت می پردازند.

کارا ماشین تبریز ، هیئت هاکی مازندران، محاویس سمنان، هتل سنگسر سمنان، هیئت هاکی اصفهان، نفت و گاز گچساران، هیئت هاکی مرکزی، هیئت هاکی اردبیل، صباسازه الوند همدان و پگاه زنجان ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابت ها خواهند بود.

فدراسیون هاکی مورد این رویداد تاکید کرد: با توجه به حضور بازیکنان تیم ملی هاکی سالنی کشور عنوان دار ۹ دوره قهرمانی آسیا و بازیکنان خارجی در این مسابقات، این رویداد معتبرترین لیگ هاکی سالنی قاره کهن به شمار می رود.