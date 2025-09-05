https://mehrnews.com/x38WHH ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸ کد خبر 6580390 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸ پنجره مهر؛ تبریز قهرمان هاکی شد تبریز- سجاد ممی زاده کاپیتان تیم هاکی کارا ماشین تبریز گفت: با تلاش بازیکنان قهرمان شدیم. دریافت 24 MB فیلم؛ مهدی آب بسته کد خبر 6580390 کپی شد مطالب مرتبط آماده ایم تجهیزات رایگان در اختیار آموزش و پرورش و دانشگاه ها بگذاریم انتظارات بیشتری از مسئولین ورزش استان داریم رقابت ۱۰ تیم در مسابقات لیگ هاکی سالنی در تبریز برچسبها ورزش و جوانان آذربایجان شرقی هاکی تبریز
نظر شما