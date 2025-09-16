  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

قهرمان هاکی سالنی نونهالان کشور مشخص شد

کرمانشاه قهرمان مسابقات قهرمانی هاکی سالنی نونهالان زیر ۱۴ سال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، مسابقات قهرمانی هاکی سالنی نونهالان زیر۱۴ سال کشور یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان رسید و تیم کرمانشاه در دیدار نهایی با پیروزی در ضربات شوت اوت مقابل سمنان به مقام قهرمانی دست یافت و سمنان نایب قهرمان شد.

در آخرین روز رقابت ها که با حضور حجت الاسلام و المسلمین صبوری امام جمعه کهک، زارعی دادستان کهک، شکاری شهردار کهک، سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ، ستارزاده رئیس اداره ورزش کهک، بافرانی فرماندار کهک ، نریمان معاون اداره ورزش ، علیزادگان رئیس هیئت هاکی قم و اردلانی سرپرست مسابقات برگزار شد، در دیدار رده بندی اصفهان در ضربات شوت اوت مقابل بردسکن خراسان رضوی به پیروزی رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت و بردسکن چهارم شد.

تیم های یزد، فارس ، لرستان و اردبیل به ترتیب در جایگاه های پنجم تا هشتم قرار گرفتند.

