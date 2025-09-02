پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه یازدهم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا می‌شود.

وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان افزایش ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: مردم از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد ادامه داد: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم است و توصیه می‌شود رفت و آمد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی می‌شودو به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی منطقه، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.