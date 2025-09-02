معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای صبح امروز در بیشتر ساعات آسمانی صاف و در برخی از نقاط غبار رقیق را نظاره‌گر بودیم.

وی تصریح کرد: برای بعدازظهرها وزش باد پیش‌بینی می‌شود، که احتمال خیزش گرد و خاک به‌صورت محلی را به دنبال دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: از چهارشنبه در برخی از نقاط به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

نوروزی افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، با عبور موجی از فراز منطقه، شرایط برای افزایش مجدد ابر فراهم است که در این صورت احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.

وی ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ثبت شده برای آلونی ۳۷ درجه سانتی‌گراد، اردل ۳۶ درجه سانتی‌گراد، بروجن و بن ۳۱ درجه سانتی‌گراد، سامان و فرخشهر ۳۲ درجه سانتی‌گراد، شلمزار ۳۴ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد و فارسان ۳۳ درجه سانتی‌گراد، کوهرنگ ۳۰ درجه سانتی‌گراد، لردگان ۳۸ درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه ۳۷ درجه سانتی‌گراد، می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: سرخون با ثبت دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و شهرکرد و بن با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

نوروزی یادآور شد: تا پایان هفته دمای هوا نوسانات قابل ملاحظه و تغییرات محسوسی نخواهد داشت.