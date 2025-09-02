به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت هجدهمین جشنواره موسیقی جوان، گفت: جشنواره موسیقی جوان، پیوندی میان میراث کهن و آفرینشهای نو میآفریند و نشان میدهد که هنر، همچنان زبان همبستگی و آیندهسازی ایران است.
در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
موسیقی جوان پژواک شور زندگی و آینه روشن فردای فرهنگ این سرزمین است؛ نوایی که هم بر ریشههای سترگ سنتی تکیه دارد و هم راهی تازه به سوی خلاقیت و امید میگشاید.
هجدهمین جشنواره موسیقی جوان، جلوهای از این حقیقت است؛ جایی که نسل امروز با ساز و صدای خود، پیوندی میان میراث کهن و آفرینشهای نو میآفریند و نشان میدهد که هنر، همچنان زبان همبستگی و آیندهسازی ایران است.
به همه جوانان هنرمند که با تلاش و شوق در این مسیر گام نهادهاند درود میفرستم و برایشان استواری در خلق آثار هنری در راه ایران عزیز را آرزو دارم.»
