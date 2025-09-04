شنیدن صداهای فراموش شده در تهران؛ جوانان گل کاشتند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در دومین روز از جشنواره موسیقی جوان که با حضور حمیدرضا اردلان(دبیر جشنواره)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و مدیر اجرایی جشنواره) در تالار رودکی برگزار شد نوازندگان و خوانندگان در بخش موسیقی مازندران در حضور هیات داوران متشکل از ارسلان طیبی، فضل اله دهقان و مسلم فهیمی روی صحنه رفتند.

در این روز نوازندگان سازهای دوتار، للوا، کمانچه، دسرکوتن، قره نی، سرنا و خوانندگان در بخش موسیقی مازندران به رقاب با یکدیگر پرداختند.

در حاشیه داوری دومین روز از جشنواره، فضل‌الله دهقان، عضو هیأت داوران بخش موسیقی مازندران، با اشاره به برگزاری ۱۷ دوره قبلی این جشنواره گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان همواره یکی از بزرگ‌ترین و بااهمیت‌ترین رویدادهای موسیقی کشور بوده است. این جشنواره در بخش نواحی زمینه‌ای ارزشمند برای آشنایی نوجوانان و جوانان با سازهای بومی و منطقه‌ای فراهم کرده و در یادگیری، تمرین و اجرای درست قطعات محلی، که ریشه در زندگی و فرهنگ مردم دارند و همواره همراه غم، شادی، کار و تلاش آنان بوده‌اند، تأثیری بسزا داشته است.

دهقان افزود: این جشنواره همچنین به شناخت و توجه هنرجویان به موسیقی سنتی و رپرتوارهای در حال فراموشی مناطق مختلف کمک کرده است. به‌عنوان نمونه، در مازندران طی دو دهه گذشته نوازندگان سازهای بومی بسیار اندک بودند، اما امروز گروه‌های متعددی با ترکیب سازهای محلی همچون سرنا، قِرنه، للوا، دوتار، نقاره، دست‌دایره و کمانچه آثار موسیقی مازنی را روی صحنه می‌برند. بیشتر این چهره‌ها از دل همین جشنواره یا جشنواره «لیلم» که متأسفانه تنها سه دوره در مازندران برگزار شد، معرفی شده‌اند.

وی درباره کشف استعدادها در جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: بیشترین استعداد و توانمندی معمولاً در میان گروه‌های سنی «الف» دیده می‌شود، در حالی که در گروه «ج» رغبت کمتری وجود دارد. مهم‌ترین دلیل این بی‌انگیزگی، نبود مراکز حمایتی و پشتیبان برای این هنرمندان جوان است؛ موضوعی که بارها در سال‌های گذشته مطرح و پیشنهاد شد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید.

در جریان برگزاری دومین روز جشنواره ملی موسیقی جوان بابک رضایی(مدیرکل دفتر موسیقی)، احمد صدری (پژوهشگر موسیقی نواحی) نیز از این جشنواره و اجراهای جوانان دیدن کردند.

پنجشنبه ۱۳ شهریورهم در سومین روز از جشنواره هجدهم موسیقی ملی جوان نیز نوجوانان و جوانان شرق و جنوب خراسان با نوازندگی دوتار، دایره، دهل و آواز به روی صحنه می روند تا داوران این بخش همچون محمدفاروق درپور، حسین دامن پاک، غفور محمدزاده و اسفندیار تخمکار اجرای آنها را داوری کنند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری حمیدرضا اردلان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.