آیا برای آینده برگزیدگان موسیقی جوان برنامه داریم؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، هشتمین روز از این جشنواره در حالی در تالار رودکی برگزار شد که نوجوانان و جوانان با ساز تار خود در سه رده سنی الف، ب و ج در حضور هیئت داوران متشکل از قاسم رحیم پور، محمدامین اکبرپور و محمد ذوالنوری به اجرای رپرتوار این بخش پرداختند.

در حاشیه داوری‌های این روز محمدامین اکبرپور یکی از اعضای هیئت داوران تار و سه تار ضمن مرور ۱۷ دوره برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان جشنواره گفت: این جشنواره توانسته در بستری تخصصی و رقابتی و به‌دور از فضای سیاسی مسیر خود را ادامه دهد.

وی با قدردانی از تلاش پیشکسوتان و داوران پیشین این رویداد همچون حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان، هومان اسعدی و مجید کیانی افزود: بسیاری از برگزیدگان دوره‌های گذشته که در معرض داوری و تشویق این بزرگان قرار گرفتند امروز جزو چهره‌های شاخص موسیقی کشور هستند.

اکبرزاده گفت: حضور مداوم هنرجویان و برنامه‌ریزی چندساله معلمان و شاگردان، حتی فراتر از کسب رتبه، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت موسیقایی آنان شده است.

این نوازنده تار با تأکید بر نقش جشنواره ملی موسیقی جوان در استعدادیابی اظهار داشت: خوشبختانه جشنواره موسیقی جوان در کشف نوازندگان برجسته از سراسر ایران موفق عمل کرده است اما مشکل اصلی نبود برنامه حمایتی بلندمدت است. این نکته را هم در نظر داشته باشیم هنرجویان پس از پایان جشنواره به شهرهای خود بازمی‌گردند و با مشکلاتی چون بیکاری، کمبود استاد و مسائل مالی روبه‌رو می‌شوند. همین موضوع موجب دلسردی و هدررفت استعدادهای ارزشمند خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تاثیر جشنواره در گرایش نسل جوان به سازهای ایرانی گفت: شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده کلاس موسیقی از سبد خانوار حذف شود و آموزشگاه‌ها با ریزش هنرجو مواجه شوند. از سوی دیگر، فضای مجازی و مُدگرایی، خانواده‌ها را به سمت سازهایی غیر از تار و سه‌تار سوق داده است. تنها انگیزه اصلی برخی هنرجویان، آماده‌سازی برای جشنواره و یادگیری رپرتوار آن است. ضمن اینکه نبود تبلیغات عمومی و محدودیت حضور تماشاگر در روزهای داوری باعث شده جشنواره کمتر بر گرایش عمومی جامعه به سازها تأثیر بگذارد.

در نهمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان شرکت کنندگان ساز عود و سه تار برای داوری آثارشان را روی صحنه می‌برند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی تهران برگزار می شود.