۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد

مهدیشهر- آیین پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد در مجموعه گردشگری خورشید این شهر برگزار شد.

علی شهسوار

