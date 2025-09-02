به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، گفت: به دلیل تغییرات اقلیمی کشور، ما وارد پنجمین سال متوالی در خشکسالی شده‌ایم به گونه‌ای که در سال آبی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با شدیدترین خشکسالی قرن مواجه شدیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، ذخایر آبی به مرز بحرانی رسیده و بسیاری از سدها با کاهش جدی حجم آب مواجه هستند. منابع آب تجدید پذیر کشور به ۱۰۳ متر مکعب کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر از ۶۰۹ آبخوانی که در کشور داریم، ۴۲۰ آبخوان در شرایط بحرانی قرار دارند، همچنین ۶۰ درصد از اراضی کشور دچار فرونشست شده و ۶۶ درصد تالاب‌های مهم خشک یا آسیب دیده‌اند.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه نظام حکمرانی آب در کشور پراکنده و دچار مشکلات ساختاری است، گفت: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و شهرداری‌ها بدون هماهنگی در این زمینه اقدام می‌کنند. شورای عالی آب باید نهادی فرابخشی و پاسخگو باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه ۹۰ درصد از منابع آبی در اختیار وزارت نیرو است، اما این وزارتخانه نتوانسته با روش‌های نوین در حوزه آبیاری و الگوی کشت، بهره‌وری آب را بالا ببرد.