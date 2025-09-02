روانبخش: طرح استیضاح وزرا اعلام وصول شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: هر طرح قانونی که با امضای حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان همراه باشد، قابلیت مطرح شدن در مجلس را دارد اما متأسفانه در برخی موارد این طرح‌ها به موقع اعلام وصول نمی‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر، طرح استیضاح برخی از وزرا چند ماه است که مطرح شده است، اما متأسفانه هنوز اعلام وصول نشده است.

وی با انتقاد از قطعی برق در کشور، تصریح کرد: دولت شهید رئیسی در شرایطی آغاز به کار کرد که شاهد قطعی برق ۷ ساعته بودیم. بنابراین شهید رئیسی وقتی دولت را تحویل گرفت، با وضعیتی بحرانی مواجه بود، اما آن زمان چه کردند که این مشکل در مدت سه سال حل شد؟ اکنون سوال این است که چرا دوباره به چنین وضعیت بحرانی مبتلا شده‌ایم؟ قطع برق ۶ ساعته چاه‌های کشاورزی، موجب گرانی مواد غذایی شده و از سوی دیگر صنایع کشور با توقف مواجه شده‌اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روز گذشته در مسجد حضور داشتم و سوال همه مردم درباره برق بود اما متأسفانه به این مسئله توجه کافی نمی‌شود. دولت به جای تمرکز بر این موضوع حیاتی، مشغول پرداختن به مسائل حاشیه‌ای از جمله برگزاری کنسرت در خیابان آزادی است تا مردم به ظاهر خوشحال باشند. این رویکرد مثل بیمارانی است که نمی‌توانند درد خود را درمان کنند و به جای درمان، موسیقی‌ای پخش می‌شود تا درد را فراموش کنند و زمان بگذرد. آیا واقعاً راه‌حل مشکلات مردم همین است؟